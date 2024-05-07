Всероссийский свадебный фестиваль откроется на выставке "Россия" в Москве 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 150 пар поженятся в первый день Всероссийского свадебного фестиваля, который пройдет на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ с 12 по 19 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума.

В материале уточнили, что более 150 пар со всей страны поженятся на Главной уличной сцене выставки. Ведущими церемонии станут Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, официально брак зарегистрируют сотрудники столичного управления ЗАГС.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова напомнила, что столичные ЗАГСы с 2019 года проводят торжественные церемонии бракосочетания в самых красивых местах Москвы в рамках проекта "Новые адреса счастья". Она уточнила, что массовая свадьба состоится 12 мая, на Красную горку, с которой традиционно открывается свадебный сезон.

Молодоженам передадут огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России", зажженный во время торжественной церемонии старта Года семьи с участием Владимира Путина.

Заместитель гендиректора выставки Анастасия Звягина добавила, что все федеральные округа привезут на фестиваль пары, которые до 19 мая также поженятся на выставке "Россия". За время проведения мероприятия соединятся сердца свыше 200 пар, прокомментировала она.

По информации пресс-службы выставки, в первый день фестиваля на выставке пройдет масштабное свадебное шествие, в котором поучаствуют будущие супруги, приглашенные артисты, музыкальные коллективы, включая ансамбль цыганского театра, гармонисты в образах женихов, ходулисты, цирковые артисты и аниматоры в образах ангелов.

В начале апреля столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в День России, 12 июня. Максимальное количество браков, более 250, зарегистрировали в аналогичный день в 2010 году. В 2021 году так поступили свыше 200 супружеских пар.