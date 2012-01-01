Около 6 тыс молодоженов планируют заключить брак в мае 2024 года в Москве

"Жениться в мае – всю жизнь маяться", – гласит народная примета. Согласно древнему поверью, последний месяц весны считается самым неудачным для заключения брака, ведь семью якобы могут настичь большие беды. Москва 24 выяснила, как в наши дни молодые люди относятся к свадьбе в мае и что делать, если родственники резко против торжества в это время года.

Нравы меняются

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сегодняшний день, несмотря на традиции и предрассудки, последний месяц весны не считается самым непопулярным для заключения союза. Как рассказала Москве 24 начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, в этом году сыграть свадьбу планируют порядка 6 000 молодоженов. При этом в среднем количество браков в мае колеблется от 4 000 до 5 500, уточнила она.





Светлана Уханева начальник Управления ЗАГС Москвы Спрос на этот месяц для проведения свадьбы растет, когда праздник Красная горка выпадает на май (в 2024 году он пройдет 12-го. – Прим. ред.).

Уханева подчеркнула, что в целом все больше россиян хотят зарегистрировать брак именно в период майских праздников.

"В 2023-м с 1 по 10 мая поженились свыше 1 100 пар. В этом году планируют заключить брак на 50% больше", – рассказала она.

При этом самыми популярными месяцами для свадеб (в среднем по 10 000 пар) традиционно остаются июль, август и сентябрь. Май же для регистрации брака в столице выбирают столько же пар, сколько в феврале, марте, апреле и ноябре, заключила Уханева.

Приметы сохранят семью?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство народных примет возникали сотни лет назад по вполне определенным причинам, которые в наше время утратили актуальность, уверена специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению В частности, давным-давно майские свадьбы были редкими в том числе потому, что в это время запасы продуктов с осени подходили к концу, а нового урожая еще ждать и ждать. И потому накрыть достойные столы для многочисленных гостей семьям без большого достатка было очень непросто.

При этом в целом желание укрепить вступление в брак хорошими приметами, которые считаются предзнаменованием счастливого союза, вполне понятно, уверена психолог. Ведь свадьба – одно из самых значимых событий, и многим, в том числе родственникам будущих молодоженов, важно избежать "плохих" знаков, символизирующих проблемы и беды в будущем.

В случае когда пара все-таки решила пожениться в мае и столкнулась с непониманием родных, не стоит идти с ними в открытый конфликт: в первую очередь нужно внимательно и спокойно выслушать их аргументы, посоветовала Игонина.

"Ведь, находясь в эйфории в связи с предстоящим событием, легко упустить из виду какие-либо практические обстоятельства, очевидные для более опытных и менее эмоционально возбужденных родных", – пояснила она.

Уже затем, также спокойным тоном стоит привести свои доводы за или против, обязательно объясняя свою точку зрения.

"Помните, что аргументы "а я так хочу!" или "будет только так, как мы решили!" – это детская позиция", – напомнила эксперт.

Игонина подчеркнула, что при планировании свадьбы жениху с невестой следует учесть две важные вещи.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Первая – это именно ваш день, и то, каким он будет, должно зависеть, прежде всего, от ваших желаний. И вторая: свадьба – это всего лишь один день. Счастливая семейная жизнь зависит вовсе не от "красивой" даты и места, цены обручальных колец или количества произошедших форс-мажоров на свадьбе.

Гораздо важнее – любовь и взаимоуважение супругов, умение искать компромиссы, а также добрые отношения со всеми членами большой семьи, подчеркнула психолог. Главное – избегать конфликтов, ссор, обид и претензий друг к другу: это важно как для периода подготовки к свадьбе и ее проведения, так и для последующей счастливой семейной жизни, заключила эксперт.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова пригласила московских молодоженов принять участие в самой массовой свадьбе на территории ВДНХ. Мероприятие запланировано на Красную горку, 12 мая. Планируется, что в этот день получится зарегистрировать союз максимального количества пар.