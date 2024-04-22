Эксперты предупредили о продающих бронь в ЗАГСах мошенниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мошенники стали фиктивно продавать бронь в ЗАГСах на "красивую" дату, тем самым пытаясь получить личные данные граждан на электронных ресурсах правительства. Их объявления смешиваются с предложениями предприимчивых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов одной из компании.

"Многие влюбленные готовы дорого заплатить за возможность зарегистрировать брак в красивые и удобные даты", – отмечается в сообщении.

В материале уточнили, что официальной и легальной процедуры по передаче бронирования не существует.

Подобная практика появилась в 2022 году. Цена предложений по бронированию дат начинается от 1 000 и доходит до 50 000 рублей. Молодоженам предлагают прийти в ЗАГС и подать заявление после того, как продавец заберет свое заявление. Аферисты могут прислать ссылку на фишинговый сайт и попросить код из сообщений для якобы переоформления регистрации брака, отметили в компании.

"Поскольку регистрация брака – государственная услуга, заключая подобные сделки, вы рискуете скомпрометировать собственные персональные данные", – предупредили эксперты.

Они порекомендовали не передавать информацию для доступа к профилю и не называть коды. Также эксперты посоветовали сохранять бдительность при переходе по ссылкам, где просят ввести личные данные.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram, представляясь сотрудниками его службы поддержки. Пользователям рассылают сообщения с предложением остановить процедуру удаления аккаунта. Для этого их просят перейти на фишинговый сайт и ввести номер телефона и код безопасности.

