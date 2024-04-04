Девочка перевела мошенникам 300 тыс руб ради покупок в онлайн-игре – "Известия"

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11-летняя девочка отправила аферистам родительские 300 тысяч рублей, по факту инцидента в Москве проходит проверка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Ребенок думал, что приобретает дополнительные функции в онлайн-игре. Девочка с разрешения мамы взяла ее телефон и с помощью банковского приложения перевела сумму с карты на неустановленный счет Ozon Банка, рассказал собеседник издания.

В материале уточнили, что девочка переслала деньги по полученному QR-коду в Telegram от неизвестного под ником RedQueen.

Между тем стало известно, что мошенники начали предлагать гражданам выгодно вложить деньги и заработать 100–200% за пару часов в экономической онлайн-игре. В Центробанке предупредили, что при попытке вывести средства человека попросят сначала заплатить налог на доход, а уже потом перечислить комиссию менеджеру и процент по игре.