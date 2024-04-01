Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в сфере медицины

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Самым простым способом защититься от мошенников является поход в ту клинику, которой человек доверяет, где проводилось обследование, и продолжать лечение только в очном режиме, рассказала эксперт Алла Храпунова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, в прошлом году на медучреждения произошла целая серия атак, вследствие которых пострадавшие утверждали, что мошенники выходили на сотрудников клиник, заявляли, что в учреждении якобы неправильно ведется работа с данными, и предлагали свои услуги.



"Мы тогда предупреждали, что риск получения доступа к медицинским данным опасен тем, что мошенники придумывают новые легенды", – отметила Храпунова.

Эксперт призвала обратить особое внимание на свою безопасность тем людям, которые недавно проходили обследование или сдавали анализы в частных и государственных клиниках. Он уточнила, что аферисты пытаются быстро и агрессивно заманить человека к себе.

"Также злоумышленники предлагают различные бесплатные услуги, в особенности самыми популярными предложениями стали стоматологическая помощь и УЗИ.

У нас и сейчас поступают такие обращения: человек согласился сделать УЗИ, пришел, а ему назначили лечение на 150 тысяч", – пояснила специалист.

По ее мнению, представители медицинских учреждений не должны вести разговоры, касающиеся здоровья пациентов, по телефону. Это и является самым эффективным способом "не попасться на удочку".

"Ни одна уважающая себя медицинская организация не будет обсуждать результаты вашего обследования по телефону. Более того, на всех результатах анализов и исследований внизу пишется, что это не диагноз, за диагнозом надо идти к врачу, чтобы он вас осмотрел, расспросил", – объяснила эксперт.

Поэтому, если мошенники, позвонив по телефону, начинают предлагать медуслуги, тем более платные, необходимо класть трубку и идти в ту клинику, в которой проводилось обследование, заключила она.

Ранее ФСБ предупредила россиян о лжесотрудниках спецслужб. Заявление выпустили в связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в спецслужбу по фактам таких мошеннических действий, как хищение личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ, а также направление по электронным мессенджерам фотографий "служебных удостоверений".