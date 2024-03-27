27 марта, 14:43Происшествия
ФСБ предупредила россиян о лжесотрудниках спецслужб
Фото: 123RF/diy13
Федеральная служба безопасности призвала граждан не верить мошенникам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов, передает ТАСС.
Заявление выпустили в связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в спецслужбу по фактам таких мошеннических действий, как хищение личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ, а также направление по электронным мессенджерам фотографий "служебных удостоверений".
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации информирует: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым)", – подчеркнули в ФСБ.
Представители спецслужбы обратили внимание, что уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого осуществляется только в письменном виде и вручается лично.
Также сотрудники ФСБ напомнили, что никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений.
Россиян также попросили не верить предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на некий безопасный счет или передачи их курьеру, отметив, что в ФСБ России не используются личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений.
Ранее москвичам рассказали, как защитить свои сбережения от мошенников. Для этого горожанам необходимо предпринять несколько действий: изучить наличие у организации лицензии Банка России, свериться со сведениями на ресурсах, подведомственных Федеральной налоговой службе России, и обратить внимание на количество и качество рекламы, представленной на сайте компании.
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