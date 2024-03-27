В МВД заявили, что большинство дистанционных хищений в Москве совершается с Украины

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Чаще всего дистанционное хищение денег москвичей происходит с территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова.

С его слов, в 2023 году число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 20% и составило свыше 45% всех действий, преследуемых по Уголовному кодексу. Подобная динамика, по его данным, обусловлена ростом количества дистанционных хищений.

Ранее помощник секретаря Совбеза РФ Дмитрий Грибков заявил, что в "IT-армии Украины" состоят хакеры, которые проходят обучение под руководством структур Запада. С его слов, подобная группировка собирается для осуществления компьютерных атак на информационную инфраструктуру России.

До этого в российской Генпрокуратуре предупредили, что в стране вновь зафиксированы телефонные звонки и сообщения в мессенджерах несовершеннолетним с территории Украины. По данным ведомства, детей просят устраивать взрывы в жилых домах.