В ГП заявили, что россияне поджигали военкоматы по указаниям с Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поджоги военкоматов в РФ совершили россияне по указаниям с Украины, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

Эксперты установили, что звонки имели массовый характер, а по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО.

В Генпрокуратуре добавили, что лица, финансированием которых занимаются связанные с Украиной организации, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений. Они склоняли россиян к совершению преступлений якобы ради погашения кредитов, оказания содействия в поимке преступников или предотвращения других опасных деяний в обществе.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконно. Любые такие звонки являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, указали в Генпрокуратуре.

"Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", – отметили в сообщении.

В свою очередь, в МВД РФ предупредили, что телефонные мошенники хотят сделать своих жертв диверсантами и террористами. По данным сотрудников правоохранительных органов, в России фиксируется резкий рост числа сообщений из регионов страны об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Эти лица похищают деньги россиян и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и терактов.

В МВД подчеркнули, что мошенники заводят разговор при помощи стандартных приемов.

"Сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление", – отметили в телеграм-канале ведомства.

Во время телефонного звонка неизвестные якобы сообщают, что мошенники попытались похитить средства гражданина или уже это сделали. Вместе с тем злоумышленники уточняют, что человек может вернуть свои деньги или отомстить преступникам, посодействовав в их поимке. Иногда они угрожают неприятностями или убийством родных и близких, но всегда все завершается требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры, уточнили в МВД.

Правоохранители заметили, что аферисты стали массово пользоваться этим приемом в течение последней недели. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди пожилого возраста. Также мошенники могут напрямую обращаться к гражданам РФ с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Раньше зарубежные кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотических веществ. Сейчас они призывают совершать поджоги.

"По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников", – уточнили в сообщении.

В МВД призвали россиян внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям с требованиями совершить какие-либо противозаконные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вечером 31 июля поджег двери военного комиссариата и пытался протаранить арочные ворота на легковушке. Мужчина был задержан полицией, которая устанавливает его личность. В администрации уточнили, что дверь военкомата обгорела на площади в один квадратный метр, обошлось без серьезного ущерба.

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