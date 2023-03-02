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ФСБ предотвратила поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

"Органами ФСБ задержан 44-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в городе Новоуральске террористический акт", – уточнили в спецслужбе.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ).

На видео с допроса задержанный заявил, что намеревался применить коктейль Молотова для поджога военкомата.

Ранее в ФСБ взяли под контроль ситуацию в Брянской области, где 2 марта действовали украинские диверсанты. Под атакой оказались два села – Любечане и Сушаны. В ведомстве также сообщили, что в районе нападения были найдены взрывные устройства.

ФСБ сообщила об операции по уничтожению украинских националистов в Брянской области

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