ФСБ задержала жителя Хабаровского края за попытку передать данные разведке Украины

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Российская Федеральная служба безопасности задержала жителя Хабаровского края, который намеревался передать военной разведке Украины данные об объектах Минобороны РФ. Об информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Злоумышленник проживал в Комсомольске-на-Амуре. По информации ФСБ, он через интернет связался с представителем ГУ разведки Минобороны Украины для передачи данных об объектах российского военного ведомства, расположенных на территории Хабаровского края.

"<...> которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники", – заявили в ЦОС.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, выполнявших функции наводчиков на российские военные объекты. Злоумышленники по своей инициативе наладили связь с украинскими спецслужбами для передачи этих сведений за денежное вознаграждение.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена" и "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

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