Задержанный в Подмосковье диверсант стал агентом СБУ из-за угроз в адрес его дочери

Фото: ФСБ РФ

Украинский диверсант, который был пойман в Московской области сотрудниками ФСБ, рассказал в рамках допроса, почему ему пришлось стать агентом Службы безопасности Украины.

"В ноябре 2022 года решил поехать заработать деньги в Польшу, был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице", – признался он.

Мужчина вспоминает, как разговаривал с дочерью по видеосвязи, когда она находилась дома. Рядом с ней были два представителя украинской службы безопасности. По его словам, они и поручили ему поехать в Латвию. Там он должен был ответить на некоторые вопросы через детектор лжи.

Затем агент СБУ отправился в Россию, чтобы получить гражданство и устроиться на работу. Ему приказали поджигать релейные шкафы. Он должен был отчитываться о проделанной работе, отсылая видео с места происшествия. Мужчина рассказал, что за время пребывания в России ему удалось дважды устроить поджог.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, которого завербовали и переслали в РФ в том числе спецслужбы Польши и Латвии. Выяснилось, что гражданин Украины 1977 года рождения причастен к совершению двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги.

Согласно данным ведомства, диверсанта завербовали польские спецслужбы в городе Быдгощ. Его проверку и подготовку организовали в Риге. В ФСБ добавили, что злоумышленника направили в РФ из Латвийской Республики под видом беженца еще в конце ноября прошлого года.

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