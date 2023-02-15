ФСБ задержала в Подмосковье завербованного в Польше и Латвии агента СБУ

Фото: телеграм-канал Readovka

ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, которого вербовали и переслали в РФ в том числе спецслужбы Польши и Латвии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей российского ведомства.

"Федеральной службой безопасности РФ задержан гражданин Украины 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию СБУ двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги", – говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, диверсанта завербовали польские спецслужбы в городе Быдгощ. Его проверку и подготовку организовали в Риге.

В ФСБ добавили, что злоумышленника направили в РФ из Латвийской Республики под видом беженца еще в конце ноября прошлого года.

Ранее в ведомстве предупредили, что иностранные спецслужбы используют российские почтовые платформы для поиска данных о спецоперации и ее участниках. Они задействуют адреса электронной почты, схожие по названиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти.

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