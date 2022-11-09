В ФСБ рассказали о разоблаченном в РФ украинском шпионе

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Приговор суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Штыбликова Д. А., которого признали виновным в государственной измене, вступил в силу. Об этом сообщает RT со ссылкой на ФСБ.

По данным службы, осужденный на 19,5 года колонии в 2014 году получил гражданство России и остался на полуострове по заданию Киева. Обвиняемый устроился на гражданскую позицию в воинскую часть Черноморского флота и передавал Украине данные о деятельности воинских частей в Крыму.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по делу о государственной измене. Его заключили под стражу. За данное преступление россиянину грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Информации о том, что именно вменяется мужчине, в настоящий момент нет.



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