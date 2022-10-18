Россиянин арестован в Москве за сотрудничество с иностранным государством

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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ Павла Пищулина в рамках уголовного дела о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством против безопасности России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В отношении Пищулина Павла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря", – сказали в суде, не уточнив подробностей дела из-за наличия в нем материалов с грифом "секретно".

Там уточнили, что мужчину подозревают в совершении преступления по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). При этом следствие не увидело в действиях Пищулина признаков госизмены.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ранее Пищулин был судим по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете") и части 1 статьи 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповедания") .

"Ему было назначено два года условно по первой статье и 180 часов обязательных часов по второй", – сказал источник.

В соответствии со статьей 275.1 УК РФ Пищулину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

8 августа в России появился еще один фигурант дела о госизмене – россиянин Титов А. В. Детали уголовного дела при этом не раскрываются. Сообщалось, что мужчина был арестован. В случае признания виновным Титову грозит до 20 лет лишения свободы.

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