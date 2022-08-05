Директора Института ТПМ СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене

Фото: официальный сайт Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН

Директора Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

"В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали", – заявил научный руководитель института Василий Фомин.

Он рассказал, что Шиплюку вменяют ту же статью, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову.

Уточняется, что в настоящий момент директор Института ТПМ СО РАН перевезен в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Ранее сообщалось, что советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.