Россиянина Абрамова арестовали за госизмену

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Россиянина Юрия Абрамова, обвиняемого в государственной измене, арестовали. Решение принял Лефортовский суд столицы.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Абрамова Юрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 мая", – отметила пресс-секретарь суда.

Решение было вынесено 2 марта. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно". Абрамову грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.

