Лефортовский суд столицы арестовал россиянина по делу о госизмене

12:42
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве по подозрению в совершении государственной измены арестовали гражданина России Рамиза Намазова. Соответствующее решение принял Лефортовский суд столицы.
"Постановлением Лефортовского районного суда от 11 февраля в отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по статье 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля", – приводит сообщение суда РИА Новости.
По статье о госизмене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее сообщалось, что советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.
По данным ФСБ, переданная информация могла быть использована для изучения действий российских военных в Сирии. Согласно обвинению, за эти данные Воронин заплатил Сафронову 248 долларов.
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