Основателя Group-IB Сачкова арестовали на два месяца

10:51
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по делу о подозрении в госизмене. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября", – заявили в пресс-службе учреждения.
Ранее в Group-IB подтвердили проведение обысков в своей столичной штаб-квартире. В пресс-службе компании не уточнили, с чем могут быть связаны оперативные действия.
Ранее в апреле Московский городской суд вынес приговор по делу доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева. Он был обвиняемым по делу о госизмене. Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строгого режима.
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