В Калининграде супруги получили 12,5 и 13 лет колонии за госизмену

12:27
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Константин Антонец и его жена Антонина Зимина были признаны виновными в совершении госизмены, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
"24 декабря граждане России супруги Зимина А. К. и Антонец К. В. признаны Калининградским областным судом виновными по статье 275 УК России "Государственная измена", – приводит агентство текст релиза.
Приговор может быть обжалован, поскольку он еще не вступил в силу. Супруги не признали вину. Прокуратура запрашивала для Антонца 13 лет колонии строгого режима, для Зиминой – 14 лет.
По версии следствия, супруги обвиняются в госизмене в пользу латвийских спецслужб. Отмечается, что муж и жена раскрыли им информацию о сотруднике ФСБ во время свадьбы в 2015 году.
По словам отца Зиминой, он присутствовал на торжестве. После того как гость употребил спиртные напитки, он начал открыто говорить о месте работы и раздавать визитки. Впоследствии фотографии с ним попали в интернет, после чего ФСБ начала уголовное дело, сообщал Константин Зимин.
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