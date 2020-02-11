Отец рассказал о деталях обвинения дочери в госизмене из-за фото на свадьбе

Отец эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонины Зиминой, которую обвиняют в госизмене, Константин Зимин рассказал подробности об уголовном деле, сообщает "Коммерсант".

Антонине Зиминой и ее супругу Константину Антонцу предъявили обвинения в госизмене в пользу спецслужб Латвии. По версии следствия, пара раскрыла информацию о сотруднике ФСБ, который присутствовал на их свадьбе в 2015 году, латвийским спецслужбам. Подследственные вины не признают.

Отец Антонины объяснил, что сотрудник ФСБ действительно был среди приглашенных на ее свадьбу. Это давний приятель обвиняемой, с которой он учился в университете в Калининграде.

По словам Зимина, выпив, молодой человек открыто говорил о месте своей работы. Кроме того, он раздавал визитки и фотографировался с другими гостями.

Зимин отметил, что никто не думал об этом как о преступлении. Однако когда снимки попали в интернет, ФСБ начала уголовное дело, сообщил он. Зимин добавил, что никого из гостей не опрашивали, как и самого сотрудника ФСБ. Отец обвиняемой утверждает, что тот не проходит по делу даже свидетелем.

Антонина Зимина по-прежнему находится в СИЗО "Лефортово". Однако разрешенный законодательством срок ее содержания под стражей истек в декабре 2019 года, обратил внимание Зимин.