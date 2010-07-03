Правила работы с гостайной станут еще строже

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобороны ужесточит правила допуска к гостайне, сообщает газета "Известия".

Ведомственный приказ разработан на основе документа об ужесточении правил получения допуска. Проект проходит согласования. Ожидается, что обновленная инструкция вступит в силу в 2020 году.

Теперь разрешение на работу с секретными сведениями надо оформлять каждый раз при переводе в новую часть. Раньше военнослужащий получал свою категорию допуска и мог работать с соответствующими сведениями, куда бы ни был направлен. По новым правилам каждая справка-допуск выдается для конкретной воинской части, предприятия или органа военного управления.

Также детально прописывается, какой орган военного управления и в каких случаях оформляет допуск военнослужащим, призывникам, будущим контрактникам, резервистам и студентам учебных центров, кандидатам для поступления в военные вузы.

Появилось понятие временного допуска. Получать его нужно на период исполнения обязанностей сотрудника, чья должность связана с гостайной.

Учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев назвал нарушение режима секретности одним из самых серьезных проступков для военнослужащего. По его словам, халатное отношение к охране гостайны может быть веским основанием для увольнения из армии. При этом он подчеркнул, что к каждой ситуации нужно подходить избирательно.

Генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов, в свою очередь, считает, что режим секретности по степени строгости приблизился к советскому, а в чем-то и превзошел.

"Правила давно следовало ужесточить. Хотя необходимость заново получать допуск в новой части, на мой взгляд, перегиб. Военная служба связана с регулярной переменой места службы. Но в целом более строгие требования – это правильно", – отметил он.

Ранее стало известно, что понятие военной тайны может вернуться в российское законодательство. Под юридический термин "тайна в области обороны" попадет информация о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планах мобилизации. Сейчас эти сведения относятся к государственной тайне.

Закон будет касаться только военнослужащих. За разглашение может грозить наказание вплоть до уголовного. В то же время лица с доступом к тайным данным получат определенные привилегии. Сейчас в министерстве обсуждают этот вопрос. Специалисты должны будут определить точный перечень сведений, которые признают военной тайной. Работы планируют завершить в следующем году.