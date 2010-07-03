ФСБ задержала военного по подозрению в работе на украинскую разведку

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России задержала военнослужащего Южного военного округа по подозрению в госизмене, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

Мужчину задержали в городе Аксае Ростовской области. Россиянин, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретную военную информацию о Вооруженных силах России, заявили в ФСБ. Их утечка могла нанести ущерб обороноспособности страны.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно о задержании трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". В период с 2014 года по настоящее время они вербовали москвичей и жителей области в ряды МТО. Преступники организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористических групп.

В начале ноября в Дагестане задержали финансистов ИГ. Они собрали для террористов не менее 10 миллионов рублей. Задержанные дали показания о финансировании террористической организации.