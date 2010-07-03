Финансистов ИГ задержали в Дагестане

09:53
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ задержали в Дагестане финансистов запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собравших для террористов не менее 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом, МВД России и Росфинмониторингом на территории Республики Дагестан пресечена деятельность законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды международной террористической организации "Исламское государство", – говорится в сообщении.
Как отмечается, были задержаны двое участников преступной группы. В ходе обысков у них изъяли платежные инструменты и фискальные чеки.
В ЦОС ФСБ России подчеркнули, что задержанные дали показания о финансировании террористической организации.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее сообщил, что правоохранительные органы РФ с начала года предотвратили 39 терактов, ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ.
Директор ФСБ также добавил, что в текущем году спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором ограничили доступ к более восьми тысячам интернет-ресурсов "деструктивной направленности".
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в РФ организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании силовики обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.
В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в РФ группировки ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.
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