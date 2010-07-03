Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в столичном регионе

Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Их признали виновными в подготовке терактов в столичном регионе, сообщает ТАСС.
"Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание Анзору Тлупову в виде 13 лет, Бахтовару Туйчиеву – 15 лет, Манучехру Туйчиеву – 10 лет", – сказал судья.
По данным следствия, обвиняемые готовили ряд терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что в Нальчике был задержан член террористической организации "Исламское государство". Он планировал совершить теракт.
Задержанный изготавливал самодельные взрывные устройства, аналогичные тем, которые использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и при подрыве сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии в период с 2009 по 2012 год.
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