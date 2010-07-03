ФСБ задержала планировавшего теракт участника ИГ

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В Нальчике задержали члена международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный планировал теракт. Ранее он входил в состав так называемой баксанской бандгруппы.

Он изготавливал самодельные взрывные устройства, аналогичные тем, которые использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и при подрыве сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии в период с 2009 по 2012 год.

Как уточнили в ЦОС, изготовленное им взрывное устройство изъято.

В начале апреля сообщалось, что бывший офицер Минобороны приговорен к 19 годам лишения свободы за участие в ИГ. Соответствующее решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.