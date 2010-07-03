В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов

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В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, задержанный − гражданин России 1987 года рождения. Он подозревается в организации сбора средств для переправки в Сирию по указанию боевиков. Террористы планировали использовать эти деньги для закупки оружия и боеприпасов, уточнил собеседник агентства.

"В ходе проверочных мероприятий схема и механизм ресурсного обеспечения террористов вскрыты и пресечены", − подчеркнул представитель правоохранительных органов. По его словам, задержанный уже дает показания. Против него возбуждено уголовное дело о "содействии террористической деятельности".