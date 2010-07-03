ФСБ обнаружила склад с оружием в двух столичных квартирах

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обнаружили склад оружия и боеприпасов в квартире на юге столицы. Арсенал был найден вечером 11 апреля в ходе осмотра квартиры на улице Севанская.

Силовики обнаружили патроны и приспособления для бесшумной стрельбы. При обыске было изъято пять глушителей и более 4,5 тысячи патронов разных калибров, передает Агентство "Москва".

Находки направлены на исследование. Уточняется, что квартира принадлежит гражданину 1972 года рождения. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 апреля в столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).