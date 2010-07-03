На Волжском бульваре женщина открыла стрельбу по водителю

Женщина-водитель устроила стрельбу на Волжском бульваре в Москве. Причиной инцидента стал дорожный конфликт, сообщает телеканал Москва 24.

Подозреваемая достала пистолет и на ходу начала стрелять в пикап. Мужчина, находившийся за рулем, едва не получил серьезное ранение.

"Баллисты сказали, что где-то рядом с головой прошла пуля", – рассказал пострадавший.

По его словам, женщина несколько раз подрезала его, а затем открыла стрельбу по пикапу. Сразу после инцидента мужчина позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Правоохранители задержали подозреваемую неподалеку от Таганской площади.

В настоящий момент полицейские выясняют, из какого оружия велась стрельба. Если оно было огнестрельным, то ей грозит уголовное преследование.

