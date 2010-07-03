Водителя ранили ножом во время дорожного конфликта на Ленинградском шоссе

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Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом водителя во время дорожного конфликта на Ленинградском шоссе в Москве, передает ТАСС.

Инцидент произошел около 18:12 в районе дома 18 по Ленинградскому шоссе. Двое водителей поссорились, в результате чего один из них ранил ножом другого и скрылся.

Нападавшего задержали сотрудники ГИБДД в центре столицы. Его везут в отдел полиции для выяснения причин случившегося.

Сегодня на Ленинградском шоссе также произошла авария, в результате которой погибли два человека. Ранним утром у дома 202 грузовой автомобиль столкнулся с легковым и опрокинулся. Помимо двух жертв, есть один пострадавший.