Два человека погибли в аварии на Ленинградском шоссе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием грузовика и легковушки произошла на Ленинградском шоссе, ее жертвами стали два человека. Об этом сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло около 5:20 в районе дома 202. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым и опрокинулся. Помимо двух погибших, есть один пострадавший. Последствия случившегося почти полностью устранены.

ТАСС передает, что движение машин в сторону области затруднено.

Вчера два пассажира погибли, когда водитель столичного такси врезался в столб. Сам он серьезно не пострадал.

Еще один человек погиб и пять получили травмы в ДТП в Московской области, среди пострадавших есть дети. Авария произошла на 57-м километре трассы Москва – Касимов, где столкнулись Hyundai Solaris и BMW.