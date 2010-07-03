Двое пассажиров такси погибли в аварии в Москве

Водитель столичного такси не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Погибли два человека, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

ДТП произошло 8 марта около 8:00 в районе дома 33 по Братиславской улице. Пассажиры погибли. Водитель, уроженец Киргизии, серьезно не пострадал.

Еще одна авария случилась сегодня на юго-западе Москвы. На улице Вавилова автомобиль скорой помощи столкнулся с "Газелью", никто не пострадал.

А ночью на улице Летчика Бабушкина машина наехала на пешехода. Пострадавший получил травмы.