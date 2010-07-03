Машина скорой помощи попала в аварию на юго-западе Москвы

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Авария с участием машины скорой помощи произошла в Академическом районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

ДТП случилось в районе дома 61 по улице Вавилова. Там автомобиль скорой помощи столкнулся с "Газелью". Пострадавших нет.

Ночью машина наехала на пешехода на улице Летчика Бабушкина на северо-востоке столицы. Пострадавший получил травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.