Автомобиль сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль совершил наезд на пешехода в районе Бабушкинский на северо-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу, инцидент произошел на улице Летчика Бабушкина в районе дома 2.

Отмечается, что пешеход получил травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.