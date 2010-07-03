Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе Москва – Касимов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и пять получили травмы в ДТП в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка полиции.

Авария произошла на 57-м километре трассы Москва – Касимов. Там столкнулись автомобили Hyundai Solaris и BMW.

Среди пострадавших двое детей. По факту произошедшего начата доследственная проверка.