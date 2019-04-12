ФСБ провела в Тюмени контртеррористическую операцию

Вечером в пятницу, 12 апреля, в Тюмени ФСБ проводила контртеррористическую операцию по нейтрализации членов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". В ходе спецоперации были ликвидированы приверженцы организации.
Что произошло
Силовики получили информацию, что в одном из районов города проживают приверженцы организации. По предварительным данным, террористы находились в одном из частных домов в Калининском округе города. Руководство контртеррористической операцией было возложено на начальника РУФСБ России по Тюменской области.
По данным источника "Интерфакс", сотрудники ФСБ искали двоих подозреваемых в связях с ИГИЛ. По его же данным, они скрывались в частном доме на улице Новоселов. Источник уточнил, что в районе спецоперации в одном из домов начался пожар. Возгорание уже ликвидировано.
Мотивы террористов
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Боевики планировали совершение теракта в местах массового пребывания людей. Операция по задержанию предполагаемых террористов началась в 21:56 по местному времени (19:56 по московскому) в районе улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
По данным местных СМИ, в районе спецоперации отключили электричество, а часть людей эвакуировали. Оперативный штаб области просил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.
Ликвидация
В ходе операции силовики ликвидировали двух членов группировки, которые готовили теракт. Информацию подтвердили в центре Национального антитеррористического комитета.
В сообщении говорится, что на приказ ФСБ сложить оружие и сдаться террористы открыли огонь, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы. Отмечается, что никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал во время операции.
Что такое режим КТО
Контртеррористическая операция заключается в проверке документов, усилении охраны общественных мест, ведение контроля телефонных переговоров, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.
О введении режима КТО в случае крупной операции (которые требует больших ресурсов или распространяется на большую территорию) директор ФСБ также уведомляет президента, главу правительства, председателей обеих палат парламента и генпрокурора. Контртеррористическая операция объявляется оконченной, когда теракт пресечен и больше нет угрозы жителям, их имуществу и интересам
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