Трое членов ИГ осуждены за подготовку терактов в столичном регионе

11:10
11:10
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Вынесен приговор членам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" за подготовку терактов на железной дороге в столичном регионе. Фигуранты дела приговорены к срокам от 10 до 15 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
Террористы планировали взрыв на подвижном составе Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Для изготовления взрывчатки они купили селитру и электролит, а также болты и гайки, которые хотели использовать в качестве поражающих элементов.
С начала 2019 года в России было предотвращено 17 терактов. В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.
В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: