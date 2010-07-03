Трое членов ИГ осуждены за подготовку терактов в столичном регионе

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Вынесен приговор членам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" за подготовку терактов на железной дороге в столичном регионе. Фигуранты дела приговорены к срокам от 10 до 15 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Террористы планировали взрыв на подвижном составе Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Для изготовления взрывчатки они купили селитру и электролит, а также болты и гайки, которые хотели использовать в качестве поражающих элементов.

С начала 2019 года в России было предотвращено 17 терактов. В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.

