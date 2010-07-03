В Ростовской области задержали двух участников ячейки ИГ

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двух участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает ТАСС

На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. Сперва они выявили главаря группы.

На требование остановить автомобиль он открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов. Затем в его машине взорвалось взрывное устройство, и он погиб на месте. После этого правоохранители установили еще двоих подозреваемых.

При задержании у них в ходе досмотра обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

Ранее в июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Их признали виновными в подготовке терактов в столичном регионе.

По данным следствия, обвиняемые готовили ряд терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.