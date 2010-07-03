Сторонники ИГ получили сроки за попытку организовать крушение "Сапсана"

Семерых сторонников запрещенной на территории РФ группировки "Исламское государство" приговорили к срокам за попытку устроить крушение "Сапсана" в 2017 году.
На сроки от 15 лет до 21 года в колонию отправятся Фахраджон Нозимов, Джумахон Баймонов, Абдулгафур Раупов, Мухамеди Бобоюров, Сухраджон Нозимов, Амраджон Раупов и Фарход Наджбудинов, сообщает Агентство "Москва".
13 июля 2017 года злоумышленники прикрепили железнодорожный башмак к пути. Они полагали, что поезд сойдет с рельсов и столкнется со встречным составом.
В результате состав протаранил препятствие, но не сошел с рельсов. Пять вагонов были повреждены, ущерб составил 55 миллионов рублей.
По версии следствия, после неудавшегося теракта группировка собиралась совершить взрыв. Однако их задержали. Всем фигурантам дела предъявили обвинение в подготовке теракта, его совершении, а также хранении оружия.
Один из них признал вину полностью, другой – только в хранении оружия, остальные пятеро отвергли все обвинения.
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