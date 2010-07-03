Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане

Снимок с видео: НАК РФ

Национальный антитеррористический комитет опубликовал кадры с места ликвидации в Дагестане двух боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", передает РИА Новости.

Видеозапись продолжительностью 53 секунды показывает, как силовики достают из кювета перевернувшийся автомобиль боевиков. Машину тут же оцепили правоохранители.

Видео: НАК РФ

По данным НАК, вечером 22 июня на участке дороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана правоохранители попытались остановить ВАЗ-2109, на котором ехали двое вооруженных террористов. Боевики открыли огонь в ответ на требование сложить оружие и сдаться. В ходе спецоперации оба бандита были нейтрализованы.

Как пояснили в НАК, террористы планировали нападение на силовиков. Уточняется, что среди правоохранителей и гражданского населения никто не пострадал.

Ранее ФСБ разоблачила группу исламистов в Карачаево-Черкесии. По данным ведомства, 12 сторонников запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" вели пропаганду терроризма и планировали создать на Кавказе шариатское государство.