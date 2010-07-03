Задержан отправивший 50 млн рублей боевикам россиянин

Сотрудники ФСБ и СК в Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в переводе свыше 50 миллионов рублей членам запрещенной в России группировки "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
По версии следствия, с января 2015 по май 2019-го мужчина переводил деньги боевикам, используя банковские карты. Кроме того, он спонсировал объявленного в розыск основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному Абу Умар Саситлинский.
За все время Гуев отправил более 50 миллионов рублей. Средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения терактов.
Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, в доме подозреваемого уже провели обыски. У него нашли банковские карты, с которых переводились деньги, технические средства передачи информации, запрещенную литературу и иную атрибутику экстремистской направленности.
Сейчас криминалисты исследуют контакты задержанного с боевиками, изучают их переписки и сведения о телефонных переговорах. Вскоре мужчине предъявят обвинение.
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