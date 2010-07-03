Варвара Караулова призвала уехавших в Сирию девушек вернуться домой

Фото: Агентство Москва/Андрей Никеричев

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), призвала девушек, которые уехали в Сирию, вернуться домой и не искать счастье на чужбине, передает Агентство "Москва".

"Я надеюсь, что нет желающих туда (в Сирию. – Прим. ред.) ехать. Если такие желающие еще есть, то, надеюсь, меня услышат. Нельзя найти что-то за горизонтом, в диких землях. Где-то рядом есть любовь, близкие. Не надо куда-то ехать. Ищите возможность вернуться, если вы там", – сказала Караулова на пресс-конференции по случаю ее условно-досрочного освобождения.

Также она заявила, что не исключает возможности бороться с пропагандой терроризма с помощью социальных сетей.

"В политику однозначно не пойду, но YouTube-аккаунт, Instagram – вполне возможно", – сказала Караулова, отвечая на вопрос, планирует ли она бороться с пропагандой терроризма и рассказывать о своем опыте.

27 апреля Варвара Караулова вышла на свободу из колонии в Вологде по условно-досрочному. Девушку встретил правозащитник Олег Димони.

Караулова была арестована в октябре 2015 года. Она улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, которые, предположительно, пытались попасть в Сирию. Позже бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку.