Варвару Караулову просят досрочно освободить

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Защита бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвара Караулова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство", просит отпустить ее условно-досрочно, передает ТАСС.

"Я подал ходатайство в Вологодский городской суд об условно-досрочном освобождении Карауловой от отбывания наказания", – сказал адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.

По данным следователей, с Карауловой переписывался ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов. Предположительно, он пытался завербовать девушку в ряды террористической группировки.

В марте Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой в 4,5 года. В апреле ее этапировали в ИК №1 в Вологде.