Варвара Караулова намерена просить Путина о помиловании

11 декабря, 22:38
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство", обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой о помощи при обращении за помилованием.
По словам адвоката Карауловой Сергея Бадамшина, омбудсмен ранее высказала предложение помочь осужденной. "Варе передали ее слова, и она с радостью написала ей письмо. Как дальше мы будем взаимодействовать – зависит от аппарата уполномоченного", – цитирует адвоката РИА Новости.
Караулову арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.
Как установили следователи, с Карауловой вел переписку ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов. Предположительно, он пытался завербовать девушку в ряды ИГ.
В марте Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой в 4,5 года.
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