В столичном регионе выявлена ячейка ИГ

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ФСБ России выявила в столичном регионе законспирированную ячейку запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Руководство данной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане РФ, а также выходцы из Центрально-Азиатского региона и Закавказья", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что члены ячейки агитировали новых сторонников, а также организовывали разбойные нападения.

В ходе оперативных мероприятий задержали семерых членов организации.

В Подмосковье задержали семерых участников ячейки ИГ

Ранее сообщалось, что в Нальчике был задержан член террористической организации "Исламское государство". Он планировал совершить теракт.

Задержанный изготавливал самодельные взрывные устройства, аналогичные тем, которые использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и при подрыве сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии в период с 2009 по 2012 годы.