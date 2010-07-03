Задержанный по делу о финансировании ИГ заявил, что помогал детям Африки

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Россиянин Георгий Гуев, задержанный в Москве по делу о финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", утверждает, что помогал деньгами не боевикам, а африканским детям. Об этом он заявил в ходе заседания Черемушкинского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения, сообщает РИА Новости.

Подозреваемый попросил о домашнем аресте, сославшись на то, что у него на иждивении находится супруга, двое малолетних детей и родной брат.

"С обвинением в свой адрес я не согласен, противоправной деятельностью никогда не занимался, плачу все налоги – около 600 тысяч в год, отношусь ко всем террористическим организациям крайне негативно", – отметил Гуев.

Он рассказал, что занимается благотворительностью, помогает и мусульманам, и нуждающимся людям других религий. Гуев пояснил, что наткнулся на ссылку в Instagram, где говорилось о строительстве колодцев для африканских детей. Тогда он решил помочь и направить средства по указанным реквизитам, продолжил подозреваемый. Он уверяет суд, что владельцы банковских карт ему были неизвестны.

Защита Гуева добавила, что тиражируемая в СМИ информация о распространении 50 миллионов рублей некорректна – в материалах дела речь идет о 150 тысячах рублей.

26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева сотрудники ФСБ и СК задержали 16 мая. Его подозревают в переводе свыше 50 миллионов рублей членам ИГ.

По версии следствия, с января 2015 по май 2019-го мужчина переводил деньги боевикам, используя банковские карты. Средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения терактов. Кроме того, он спонсировал объявленного в розыск основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному Абу Умар Саситлинский.

Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, в доме подозреваемого уже провели обыски. У него нашли банковские карты, с которых переводились деньги, технические средства передачи информации, запрещенную литературу и иную атрибутику экстремистской направленности.

Сейчас криминалисты исследуют контакты задержанного с боевиками, изучают их переписки и сведения о телефонных переговорах. Столичный главк СК возбудил дело о финансировании терроризма.

