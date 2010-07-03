ФСБ разоблачила группу исламистов в Карачаево-Черкесии

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ФСБ РФ разоблачила в Карачаево-Черкесии 12 участников ликвидированной экстремистской ячейки. Они были задержаны, передает РИА Новости.

Уточняется, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в результате совместных мероприятий пресекли деятельность сторонников запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра". По данным ведомства, они вели пропаганду терроризма и планировали создать на Кавказе шариатское государство. В частности, экстремисты предпринимали попытки "смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти", заявили в ФСБ.

"Задержаны 12 членов экстремистской организации, один из них – в Москве. Все являются жителями Карачаево-Черкесии", – сказано в сообщении ЦОС ФСБ России.

Как сообщили в ведомстве, дома у задержанных обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компакт-диски с видео террористического характера и экстремистскую религиозную литературу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 июня в Москве и Подмосковье были задержаны двое подозреваемых в содействии терроризму. Следователи выявили сеть финансистов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые собирали средства для боевиков в нескольких регионах. По данным СК, вступившие в ряды террористов собрали не менее восьми миллионов рублей.