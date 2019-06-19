Фото: ФСБ РФ

Следователи выявили сеть финансистов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые собирали средства для террористов в нескольких регионах. В Москве и Подмосковье задержаны двое подозреваемых в содействии терроризму.

На сайте СУ СК РФ говорится, что вступившие в ряды террористов в Сирии граждане России с 2014 по сентябрь 2017 года организовали сбор средств на территории РФ. Для этого они привлекли жителей Дагестана.

"Для финансирования терроризма указанными лицами было собрано не менее 8 миллионов рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо- Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов", – указано в сообщении.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум задержанным. В СК подчеркнули, что устанавливаются роль и конкретные действия подозреваемых в ходе финансирования терроризма, проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям.



В январе этого года на территории Южного федерального округа были задержаны три человека, которые собрали для террористов более 10 миллионов рублей. Преступления выявили в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее.

В декабре прошлого года ФСБ выявила еще одну подпольную сеть по сбору средств для ИГ. В квартирах подозреваемых на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана провели обыски. В результате служба безопасности обнаружила банковские карты, задействованные в финансировании терроризма, экстремистскую литературу, инструкции для приобретения экипировки и телефонных SIM-карт.

