Следователи выявили сеть финансистов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые собирали средства для террористов в нескольких регионах. В Москве и Подмосковье задержаны двое подозреваемых в содействии терроризму.
На сайте СУ СК РФ говорится, что вступившие в ряды террористов в Сирии граждане России с 2014 по сентябрь 2017 года организовали сбор средств на территории РФ. Для этого они привлекли жителей Дагестана.
"Для финансирования терроризма указанными лицами было собрано не менее 8 миллионов рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо- Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов", – указано в сообщении.
Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум задержанным. В СК подчеркнули, что устанавливаются роль и конкретные действия подозреваемых в ходе финансирования терроризма, проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям.
В январе этого года на территории Южного федерального округа были задержаны три человека, которые собрали для террористов более 10 миллионов рублей. Преступления выявили в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее.
В декабре прошлого года ФСБ выявила еще одну подпольную сеть по сбору средств для ИГ. В квартирах подозреваемых на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана провели обыски. В результате служба безопасности обнаружила банковские карты, задействованные в финансировании терроризма, экстремистскую литературу, инструкции для приобретения экипировки и телефонных SIM-карт.
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