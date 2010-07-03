В Москве начался суд по делу о попытке крушения поезда Москва – Петербург

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Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о подготовке теракта, целью которого было крушение поезда "Сапсан", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, теракт готовили семеро уроженцев Таджикистана. В результате 13 июля 2017 года скоростной поезд наехал на установленную злоумышленниками металлическую конструкцию.

"Сапсан" не сошел с рельсов, однако пять вагонов получили повреждения. Сумма ущерба, нанесенная РЖД, составила более 55 миллионов рублей.

На скамье подсудимых оказались семь человек: Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов.

После оглашения обвинительного заключения пятеро из них не признали вину, один фигурант признал частично, один – в полном объеме.