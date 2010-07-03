Спецслужбы предотвратили 39 терактов в РФ в 2019 году

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Правоохранительные органы РФ с начала года предотвратили 39 терактов, ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"В этом году на стадии подготовки нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", – цитирует "Интерфакс" слова Бортникова.

Директор ФСБ также добавил, что в текущем году спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором ограничили доступ к более восьми тысячам интернет-ресурсов "деструктивной направленности". Также были заблокированы счета свыше пяти тысяч человек, подозреваемых в причастности к терроризму.

Ранее сообщалось, с начала года в России было предотвращено 17 терактов. Силовые ведомства предотвратили теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 человека, причастных к террористической деятельности.

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в РФ организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании силовики обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в РФ группировки ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.

