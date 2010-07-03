Четыре теракта предотвратили в Центральной России в 2019 году

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

С начала года силовые ведомства предотвратили теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он уточнил, что всего за восемь месяцев 2019 года предотвращено пять преступлений террористической направленности, среди которых четыре теракта. Задержано 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что с начала года в России было предотвращено 17 терактов. В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в РФ организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании силовики обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в РФ группировки ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.

